Palermo, apre Mondo Convenienza: darà lavoro a 100 persone

occupazione

Mondo Convenienza ha annunciato l’apertura di un nuovo punto vendita a Palermo che offrirà opportunità di lavoro a 110 persone e che rappresenta – spiega l’’azienda – un investimento complessivo di circa 35 milioni di euro sul territorio siciliano realizzato con imprese e maestranze locali. Il personale effettivo del negozio, sito in Viale della Regione Sicilia nord-ovest 4740 con oltre 3.500 mq di superficie, sarà complessivamente di 147 collaboratori tra venditori e manager, di cui 117 donne (compresa la responsabile del punto vendita). L’indotto dei servizi di consegna, montaggio e movimentazione delle merci presso il deposito in Via Ercole a Carini comporterà inoltre un impiego di ulteriori 230 risorse tra dipendenti diretti e di società di servizi.L’evento di inaugurazione si è tenuto alla presenza del Fondatore di Mondo Convenienza, Giovan Battista Carosi e del sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

