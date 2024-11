Palermo, firmata nella sede dell’Aran l’ipotesi del rinnovo di contratto dell’area della dirigenza della Regione Sicilia

Attualità

Passanisi (Cisl Fp): "Adesso spingeremo perché si arrivi nel più breve tempo possibile alla sottoscrizione definitiva del testo"

E’ stata firmata (nella foto), ieri mattina, nella sede dell’Aran, a Palermo, l’ipotesi del rinnovo di contratto dell’area della dirigenza della Regione Sicilia. La Cisl Fp Sicilia e la Cisl Sicilia sottolineano che si tratta di “un traguardo importante e atteso da anni. Adesso – continuano – spingeremo affinché si proceda, nel più breve tempo possibile, alla sottoscrizione definitiva del testo”. “Il traguardo che abbiamo raggiunto oggi era molto atteso – dicono Leonardo La Piana, Daniele Passanisi e Fabrizio Lercara, rispettivamente segretario generale della Cisl Sicilia, segretario generale della Cisl Fp Sicilia e responsabile Enti Regione della Cisl Fp Sicilia – Il testo che abbiamo firmato ci allinea sul piano giuridico al resto della dirigenza della Pubblica amministrazione. Il nostro prossimo obiettivo, ora, è la sottoscrizione definitiva del testo dopo i controlli previsti da parte della Corte dei Conti. Inoltre, nostro intento è quello di procedere con la riforma della dirigenza regionale per abolire la terza fascia, arrivando poi a razionalizzare le competenze e a riorganizzare gli assessorati e i dipartimenti regionali. Stiamo parlando di un passaggio fondamentale per accrescere la capacità di dare risposte tempestive ai cittadini e alle imprese”.