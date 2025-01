Part-time involontari e Asu, la Cisl Fp Sicilia: “Eliminare anche quest’altra brutta pagina del precariato”

Attualità

Il segretario generale regionale: "Ci appelliamo alla politica per ottenere delle risposte certe"

La Cisl Fp Sicilia manifesta soddisfazione per il fatto che, entro la fine dello scorso anno, sebbene in zona Cesarini, tutti gli enti locali territoriali siciliani interessati abbiano raccolto l’appello lanciato dalla Cisl Fp nei mesi scorsi e che si è reso necessario per garantire la stabilizzazione dei precari storici.

“I numeri ci dicono – sottolinea il segretario generale Daniele Passanisi (nella foto) – che siamo riusciti a stabilizzare tutti i precari storici degli enti locali dell’isola e che, dunque, questa brutta pagina di incertezza occupazionale si può ormai dichiarare chiusa, appartenendo a un passato che non si sarebbe mai dovuto scrivere e rispetto a cui è stato necessario un impegno non ordinario per riuscire a chiudere le delicati fasi vertenziali registrate in vari territori”.

“Ma non è finita – aggiunge il segretario generale della Cisl Fp Sicilia Daniele Passanisi – perché, adesso, i riflettori dell’attenzione devono essere tutti puntati sul possibile adeguamento dei contratti del personale stabilizzato superando il problema dei part-time involontari riportando il rapporto percentuale, rispetto ai full time, in una condizione fisiologica e sugli Asu, anche questi presenti negli enti locali territoriali e rispetto a cui è necessario individuare da subito, attraverso l’utilizzo degli strumenti normativi vigenti, una soluzione che, al pari di quanto accaduto con i precari storici, punti ad azzerare le sacche ancora consistenti di personale che non ha certezze per il futuro”.