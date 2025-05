Part-time involontari, la Cisl Fp incalza la Regione: “Serve un tavolo tecnico permanente”

Attualità

Il segretario generale Passanisi: "Occorre dare una risposta a questa platea di lavoratori"

La Cisl Fp Sicilia, con il segretario generale Daniele Passanisi (nella foto), sollecita l’assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, on. Andrea Messina, all’istituzione di un tavolo tecnico permanente per affrontare la problematica spinosa relativa agli ex precari degli enti locali siciliani stabilizzati in regime di part-time (i cosiddetti part-time involontari). “Sono mesi – spiega il segretario generale Passanisi – che proponiamo soluzioni, a partire dall’utilizzo immediato di tutte le economie disponibili generate dalle fuoriuscite dal bacino. Siamo consapevoli che ciò non basti, ma è proprio per tale ragione che serve un presidio permanente che possa dare risposte concrete a questa platea di lavoratori per individuare ogni utile soluzione al fine di ottenere progressivamente il regime del full-time”.