Part-time involontari negli enti locali regionali, la Cisl Fp Sicilia incontra l’assessore Messina e lancia una proposta

Attualità

"Creare un tavolo per dare una risposta a questa platea di lavoratori"

La Cisl-Fp Sicilia, con il segretario generale Daniele Passanisi, ha incontrato questo pomeriggio l’assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, on. Andrea Messina, per affrontare la problematica spinosa relativa agli ex precari degli enti locali siciliani stabilizzati in regime di part-time (cosiddetti part-time involontari). “Così come ho ribadito in occasione del VII congresso della Cisl-Fp Sicilia e preannunciato sin da inizio anno – ha dichiarato Passanisi – oggi abbiamo formalizzato la richiesta di attivare un tavolo di studio per riuscire a dare risposte concrete a questa platea di lavoratori al fine di trovare soluzioni concrete per poter portare gli stessi in regime di full-time”.