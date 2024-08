Pittarosso chiude due sedi in Sicilia. Filcams: «Proporremo un incentivo all’esodo»

Lavoro

Il sindacato legato a Cgil incontrerà l'azienda per cercare «di evitare un impatto disastroso»

Pittarosso, noto marchio di vendita al dettaglio di calzature, ha comunicato venerdì scorso la necessità di chiudere le due sedi «a causa del progressivo andamento negativo dei punti vendita» e di procedere ai licenziamenti per fronteggiare l’esubero. «Incontreremo l’azienda per trovare soluzioni che possano evitare un impatto così disastroso sulla vita dei lavoratori e delle rispettive famiglie», dichiarano il segretario generale della Filcams Cgil Palermo Giuseppe Aiello e la segretaria Filcams Palermo Alessia Gatto.

La proposta: licenziamento con incentivo all’esodo