Precari della Giustizia in protesta anche a Palermo

Lavoro

Grande adesione alla manifestazione davanti la prefettura organizzata da Funzione pubblica Cgil

Anche a Palermo, i dipendenti precari degli uffici giudiziari hanno aderito allo sciopero nazionale indetto dalla Funzione Pubblica Cgil, manifestando davanti alla prefettura. L’adesione è stata significativa, raggiungendo il 100% in alcune sezioni del tribunale. Una delegazione di manifestanti è stata ricevuta dal viceprefetto per discutere le loro richieste. manifestazioni si sono svolte in tutta la Sicilia.

I lavoratori, che in tutta Italia sono circa 12mila (di cui circa 600 nel distretto di Palermo), chiedono al governo la stabilizzazione dei loro contratti in scadenza il prossimo 30 giugno. La maggior parte di questi precari opera nell’Ufficio per il Processo, dove assistono i magistrati. Nonostante siano stati assunti tramite concorso, non hanno certezze sul loro futuro lavorativo. La Cgil ritiene che i fondi stanziati dal governo nella precedente legge di bilancio siano insufficienti a garantire la continuità lavorativa per tutti e 12mila i precari, fondamentali per smaltire l’arretrato giudiziario e abbreviare i tempi dei procedimenti.

