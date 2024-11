Precariato e stabilizzazioni, la Cisl Fp Sicilia: “Ancora una quindicina di Comuni nell’isola non hanno attivato le procedure previste dalla normativa nazionale”

Attualità

L'allarme di Passanisi e Lercara a commento della legge approvata all'Ars sul personale delle Camere di commercio

Il Governo regionale ha posto finalmente sotto attenzione i lavoratori precari delle Camere di Commercio dell’isola. E’ quanto pone in rilievo la Cisl Fp Sicilia dopo che l’Assemblea regionale siciliana ha approvato, in queste ore, l’importante norma che consente agli enti camerali di stabilizzare i lavoratori che ancora ad oggi sono precari.

“Si tratta di un passaggio – dicono il segretario generale Cisl Fp Sicilia, Daniele Passanisi, e Fabrizio Lercara (nella foto), coordinatore enti della Regione siciliana – fortemente sostenuto dalla nostra sigla sindacale. Il personale delle Camere di Commercio, dopo oltre vent’anni, potrà finalmente contare su un contratto a tempo indeterminato. Parliamo di personale che, avendo acquisito una elevata professionalità, ha consentito il regolare funzionamento degli uffici camerali. Garantire certezze a questi lavoratori consentirà di assicurare maggiore solidità ai servizi per le imprese siciliane. E’ doveroso ringraziare, da parte nostra, tutte le forze politiche che si sono adoperate per questa stabilizzazione”.