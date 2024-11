Precariato nell’isola, la Cisl Fp si rivolge alla deputazione nazionale: “Necessaria una proroga per venire incontro a chi non ce l’ha ancora fatta”

Attualità

Il segretario generale Passanisi invoca una soluzione per garantire piena dignità ai lavoratori non ancora stabilizzati

Dopo avere lanciato l’appello ai sindaci nei giorni scorsi, la Cisl-Fp Sicilia, approssimandosi la scadenza del 31 dicembre, con riferimento alla stabilizzazione di centinaia di lavoratori precari da parte di quegli enti locali territoriali siciliani inseriti nell’elenco regionale che non hanno ancora provveduto ad avviare le relative procedure di stabilizzazione, e valutando che oggettivamente sarà complicato, per non dire impossibile, istruire le pratiche, da parte degli stessi enti locali, nei tempi previsti per garantire la stipula dei contratti a tempo indeterminato, questa volta si rivolge alla politica.