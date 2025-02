Priolo: per Eni Versalis Fiom, Filt, Fillea e Filcams hanno deciso di dichiarare lo stato di agitazione

Il caso

Lo fa sapere il segretario confederale della Cgil, Pino Gesmundo, all’indomani dell’incontro sindacale tenutosi a Roma

«La Cgil e le categorie interessate dalla vertenza Eni Versalis, Filctem, Fiom, Filt, Fillea e Filcams, hanno deciso di dichiarare lo stato di agitazione a livello nazionale e la programmazione di una manifestazione nazionale sotto il Mimit in occasione del prossimo incontro. Oltre a ciò, la Filctem nazionale ha deciso di proclamare otto ore di sciopero per tutti i lavoratori diretti impiegati negli stabilimenti coinvolti per il medesimo giorno». Lo fa sapere il segretario confederale della Cgil, Pino Gesmundo, all’indomani dell’incontro sindacale tenutosi a Roma, spiegando che saranno definite nei prossimi giorni le modalità specifiche delle mobilitazioni, «contro la chiusura della chimica di base».