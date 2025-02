Regione, i lavoratori Sas scrivono a governo e Ars: «Fate chiarezza sulla gestione»

Il caso

I dipendenti della società Servizi ausiliari Sicilia (Sas), controllata dalla Regione, chiede che vangano accesi i riflettori sulla gestione dell’azienda, che conta 2000 dipendenti

Con una mail inviata alla posta elettronica del governatore Renato Schifani e de suoi suoi assessori, a quella del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e di tutti i parlamentari regionali, un gruppo di lavoratori della società Servizi ausiliari Sicilia (Sas), controllata dalla Regione, chiede che vangano accesi i riflettori sulla gestione dell’azienda, che conta 2000 dipendenti. Nel mirino dei lavoratori c’è il presidente Mauro Pantò. Scrivono di «incarichi conferiti ad amici, affini e soci in affari, a soggetti esposti politicamente al suo fianco». E di «una società pubblica utilizzata come bacino elettorale, anzi come comitato elettorale, o peggio come società privata o gruppo personalistico. Alla mail vengono allegati documenti di conferimento delle consulenze, alcuni post Facebook e il curriculum vitae di Pantò.