Regione, lavoratori Asu in sit-in non ricevuti. Ora minacciano lo sciopero e il «blocco delle attività»

Beni culturali

«Un’altra pagina nera nella storia dei diritti dei lavoratori in Sicilia, il governo della Regione siciliana ha mostrato il suo vero volto, rifiutandosi di ricevere i lavoratori Asu dei Beni culturali, in sit-in di protesta per la loro stabilizzazione». A renderlo noto sono i sindacati Fp Cgil, Ugl, Ale-Ugl, Cobas-Codir, Confintesa e Usb in rappresentanza dei lavoratori dediti alle cosiddette Attività socialmente utili, in breve Asu, impegnati prevalentemente nei beni culturali dell’Isola. «Ieri è andata in scena – aggiungono i sindacati – l’ennesima prova della totale mancanza di rispetto e considerazione verso chi, da anni, con dedizione e professionalità, mantiene vivo il patrimonio culturale della nostra isola. Il governo regionale, che più volte ha promesso la stabilizzazione di questi lavoratori, ha scelto di nascondersi dietro porte chiuse, ignorando le legittime richieste di chi chiede solo dignità e sicurezza lavorativa. Le promesse, evidentemente, erano solo parole vuote, gettate al vento per placare gli animi e guadagnare consensi».

I sindacati contro il dirigente del Dipartimento beni culturali