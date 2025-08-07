Regione siciliana, al via “banca ferie” e riposi solidali per i dipendenti

La novità

La misura consente ai dipendenti dell’amministrazione regionale di donare volontariamente giorni di ferie a colleghi che si trovano ad affrontare situazioni familiari complesse, L'assessore Messina: «Gesto che dà valore al tempo e alla comunità»

Diventa operativo l’istituto delle ferie e dei riposi solidali per i dipendenti della Regione Siciliana, previsto dal contratto collettivo regionale di lavoro per la dirigenza e per il comparto. La misura consente ai dipendenti dell’amministrazione regionale di donare volontariamente giorni di ferie a colleghi che si trovano ad affrontare situazioni familiari complesse, con l’esigenza di prestare assistenza a parenti in particolari condizioni di salute.

Una nota, firmata dall’assessore alla Funzione pubblica Andrea Messina e dalla dirigente generale del dipartimento Salvatrice Rizzo, dà notizia a tutto il personale della circolare con cui si definiscono le procedure operative per la richiesta e la donazione delle ferie e tutta la relativa modulistica. Il provvedimento, inoltre, istituisce in via sperimentale, su proposta condivisa con le organizzazioni sindacali, anche la banca delle ferie e risposi solidali. E’ un registro interno, completamente riservato, al quale ciascuno può iscriversi dichiarando senza impegno vincolato la disponibilità a donare parte delle proprie ferie eccedenti. Dal monte ferie presente in questa «banca» chi ha necessità urgenti potrà attingere con maggiore rapidità, riducendo i tempi e i carichi burocratici previsti dalla normale procedura di richiesta e di conseguente ricognizione di donatori disponibili.