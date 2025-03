Ribera, lavoratori del Consorzio di bonifica protestano: stipendi arretrati e stop ad auto private

Nell'Agrigentino

Le organizzazioni sindacali hanno chiesto un incontro al prefetto di Agrigento alla presenza del commissario straordinario e del direttore generale del Consorzio

Hanno deciso di non mettere più a disposizione la propria auto per raggiungere i luoghi da cui si immette l’acqua nelle condotte irrigue i lavoratori del Consorzio di bonifica che gestiscono il servizio idrico nelle campagne del comprensorio di Ribera (Agrigento). Lamentano il mancato pagamento, ad oggi, delle mensilità di gennaio e febbraio, e fanno notare che anche il mese di marzo sta finendo. Hanno così deciso di fermare i propri mezzi di trasporto, gli unici disponibili per potere svolgere le mansioni loro assegnate, ossia quelle di erogare l’acqua agli agricoltori del comprensorio.