Scuola, contro la carenza docenti «assumere gli idonei del concorso 2020», dice Flc Cgil

Lavoro

La richiesta del sindacato al ministero dell'Istruzione e del merito

«Assumere i docenti idonei dei concorsi 2020 e fare gli scorrimenti sui posti in uscita della mobilità annuale». Sono queste le richieste al ministero dell’Istruzione e del merito avanzate dal sindacato Flc Cgil Sicilia nel corso di un’informativa sindacale dell’Ufficio scolastico regionale tenutasi oggi, martedì 27 agosto, a Palermo. «Ribadiamo il nostro sostegno alla protesta degli idonei dei concorsi 2020 – dichiarano Adriano Rizza e Fabio Cirino, rispettivamente segretario generale e regionale della Flc Cgil Sicilia – e rimarchiamo l’assurdità nel bandire nuovi concorsi, accantonando posti per future immissioni in ruolo invece di assumere immediatamente su tutti i posti disponibili proprio gli idonei dei concorsi già effettuati. Sosteniamo la protesta diffusa in tutta Italia e diffidiamo il ministero al fine di salvaguardare i docenti idonei e assumerli su tutti i posti disponibili».