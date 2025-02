Servizi ausiliari Sicilia, i sindacati di categoria: “Che malessere per i dipendenti? Fare chiarezza”

Attualità

"Programmeremo un'assemblea sindacale aperta a tutto il personale"

“Apprendiamo che i lavoratori della Servizi ausiliari Sicilia (nella foto la sede) hanno inviato una mail con la quale, verosimilmente, rappresentano il loro malessere”. A dichiararlo sono le sigle sindacali di Cgil-Fp, Cisl-Fp, Sadirs/Urnas, Siad/Csa, Ugl e Uil-Fpl.

“Al di là delle polemiche che riguardano il presidente che auspichiamo possano essere presto chiarite nelle sedi deputate, ciò che ci sta a cuore, non essendo tra i destinatari della mail, è il benessere dei dipendenti tutti”. E i sindacalisti proseguono: “Programmeremo una assemblea sindacale aperta a tutti i dipendenti per verificare ciò che a noi non risulta, poiché, ad oggi, a prescindere dalle differenze di vedute, ogni argomento è stato affrontato secondo quanto previsto dalle attuali prerogative sindacali”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA