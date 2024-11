Settecento precari ancora non stabilizzati nei Comuni isolani, la Cisl Fp Sicilia: “Scadenza imminente se si vuole sfruttare la norma vigente”

Enti locali

Il segretario generale Passanisi: "C'è tempo sino al 31 dicembre, occasione da non perdere"

La Cisl-Fp Sicilia lancia un appello forte e chiaro: il tempo sta per scadere con riferimento alla stabilizzazione degli oltre 700 lavoratori precari degli enti locali siciliani inseriti nell’elenco regionale e in attesa da anni di un contratto a tempo indeterminato. Entro fine anno, infatti, scade la finestra normativa che consente di garantire finalmente a ciascuno di loro un futuro stabile. Tutto ciò sapendo che per questi lavoratori non ci sono altre proroghe all’orizzonte.

Questi precari, attualmente a tempo determinato, sono distribuiti in circa quindici Comuni dell’isola e rappresentano una risorsa fondamentale per i servizi pubblici locali che da anni contano sulla loro professionalità e continuità. La Cisl Fp Sicilia evidenzia che, grazie a tutte le deroghe previste dalla norma e al finanziamento totalmente a carico della Regione Siciliana, la stabilizzazione potrebbe avvenire senza pesare sui bilanci comunali: un’occasione unica per risolvere una situazione di precarietà ormai insostenibile.

“È il momento di dare certezza a questi lavoratori e alle loro famiglie e di garantire al contempo la continuità dei servizi pubblici per i cittadini” affermano Daniele Passanisi, segretario generale Cisl Fp Sicilia, con Margherita Amiri e Mario Basile, rispettivamente segretaria regionale e responsabile dipartimento Funzioni locali della Cisl-Fp Sicilia.