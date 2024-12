Siap, Vendemmia: «Straordinari non pagati sono un’offesa ai lavoratori»

Polizia

Il segretario del sindacato di categoria denuncia la situazione a Catania

«Centinaia di poliziotti si trovano costretti a prolungare il loro turno di lavoro per una media di oltre tre ore giornaliere. Questo sovraccarico ha generato arretrati che oscillano tra le 300 e le 600 ore annue per agente. Nonostante ciò, il Dipartimento ha deciso che, dopo mesi ed anni di attesa, i poliziotti saranno “ricompensati” con la liquidazione di una tranche di sole 100 ore di straordinario. Per il resto si vedrà. Questa decisione è una vera e propria offesa al lavoratore».