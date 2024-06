Sicilia, aperte le procedure per le assunzioni “lampo” nei Comuni: ecco cosa fare

l'avviso

Candidature aperte fino al 25 giugno per la selezione unica di 37 elenchi di idonei per profili professionale per laureati, diplomati e operai specializzati da cui potranno attingere anche gli oltre 300 Comuni siciliani già soci Asmel, l’Associazione per la Sussidiarietà e Modernizzazione degli Enti Locali, che oggi ne conta oltre 4.470 in tutta Italia.

La procedura Elenco di Idonei prevista dal DL Reclutamento del 2021 è un sistema di assunzione smart che ha rivoluzionato il reclutamento di personale negli enti locali italiani abbattendo i tempi lunghi dei tradizionali concorsi. La procedura già collaudata da oltre 700 enti Asmel di cui 60 siciliani consente di assumere in sole 5 settimane chiamando gli iscritti negli elenchi tramite interpello e svolgendo una sola prova selettiva. Gli enti siciliani sono stati tra i primi utilizzatori dell’innovativa procedura di reclutamento che definiscono una soluzione efficacie per rispondere in modo tempestivo al fabbisogno di personale.

Tra questi i comuni che già dal 2022 hanno assunto con questa procedura anche Barcellona Pozzo Di Gotto, Augusta, Niscemi, Biancavilla, Buseto Palizzolo, Francofonte, Pedara, Viagrande, Nicolosi, Caltavuturo, Petralia Sottana, Rodì Milici, Torregrotta, Castel Di Lucio.