Sicilia tra le prime cinque regioni italiane per numero di controversie lavorative

I NUMERI

Sono quasi 10mila i lavoratori siciliani coinvolti in contenziosi con i propri datori di lavoro

La Sicilia è tra le prime cinque regioni italiane per numero di controversie lavorative, insieme a Lombardia, Lazio, Campania e Puglia, e sono in aumento le controversie per licenziamenti nel settore turismo e agricoltura. Sono quasi 10mila i lavoratori siciliani coinvolti in contenziosi con i propri datori di lavoro. Un dato che evidenzia come lo strumento della conciliazione sindacale sia utile e fondamentale per dirimere le controversie lavorative che vedono al primo posto i licenziamenti (40%), seguono le controversie su straordinari e ferie (25%) e le controversie su discriminazioni e mobbing (15%).

I numeri sono stati diffusi in una nota dal Sinalp Sicilia, il sindacato nazionale autonomo dei lavoratori e dei pensionati che domani, venerdì 28 marzo alle 9,30, ha organizzato allo Steri, a Palermo, il convegno «La conciliazione sindacale: un’opportunità per le imprese e per i lavoratori».

In Sicilia, la conciliazione sindacale ha un tasso di conflittualità lavorativa più alto rispetto alla media nazionale, soprattutto per lavoro irregolare, mancato pagamento di retribuzioni, licenziamenti illegittimi, controversie su ferie, permessi e straordinari non retribuiti. Tra il 2019 e il 2023 le conciliazioni avviate in media 8.400 (si passa da 8.500 nel 2019 a 9.500 nel 2023), con una media di circa il 10% in più rispetto ai dati nazionali.