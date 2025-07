Stm Catania, l’azienda chiarisce: «Nessun esubero, stime diffuse si riferiscono ad altro»

Semiconduttori

Lo afferma la multinazionale di microelettronica in una nota sulla notizia diffusa ieri dal sindacato di un piano che prevede 206 esuberi nel capoluogo etneo

«In riferimento al comunicato di Fiom Cgil Catania, StMicroelectronics ribadisce di non aver annunciato esuberi per il sito del capoluogo etneo. La società discuterà con le organizzazioni sindacali gli strumenti per uscite volontarie che in nessun caso saranno unilaterali. In particolare, la cifra riportata erroneamente non si riferisce a persone impiegate nel manufacturing. Sono stime relative a pensionamenti». Lo afferma la multinazionale di microelettronica in una nota sulla notizia diffusa ieri dal sindacato di un piano che prevede 206 esuberi nel capoluogo etneo

