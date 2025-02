Stm, il Board nazionale smentisce il taglio del 6% dei dipendenti. La Fim richiede un tavolo per il piano industriale

Sindacati

Secondo l'azienda rimane percorribile l’obiettivo di raggiungere i 18 miliardi di fatturato nel 2028 e i 20 miliardi nel 2030

Una nota della Stmicroelectronics Fim Cisl informa dell’incontro avuto a Catania tra la delegazione Sindacale nazionale e il Board di Stm: quest’ultimo in apertura dei lavori ha precisato che il piano di Saving annunciato da Chery non prevede alcun taglio occupazionale del 6% nel nostro paese come ipotizzato da articoli di stampa.

Ha poi illustrato i dati economici finanziari del 2024 e quelli previsionali del 2025. L’anno si è chiuso con un calo dell’utile netto del 63%, dovuto principalmente ai dati negativi del settore industrial -49%, all’elettronica di consumo del 13% e dell’automotive dell’11%. Rispetto agli stessi settori è confermato che l’automotive rimane il comparto più importante con il 46% dei volumi di vendita seguito da elettronica consumo con il 21% e industriale con 20%.

Rispetto al 2025 non c’è ancora una previsione di fatturato complessivo, se non rispetto al primo trimestre con dato che si dovrebbe assestare sui 2,51 miliardi di euro corrispondenti a una diminuzione del 24,4% rispetto ai primi tre mesi del 2024 e a una flessione del 27,6% rispetto al trimestre precedente.

Il Board ha concluso la disamina finanziaria confermando che rimane percorribile l’obiettivo di raggiungere i 18 miliardi di fatturato nel 2028 e i 20 miliardi nel 2030. Il coordinamento della Fim ha sottolineato che rimangono delle perplessità sulla fattibilità di questo percorso visto anche che il 2025 tendenzialmente si chiuderà sui 10 e 11 miliardi. Raddoppiare il fatturato in 5 anni è abbastanza utopistico.

Anche a fronte dell’incontro odierno urge il confronto sul piano industriale con un tavolo ministeriale. Se come oggi ha affermato la direzione aziendale si stanno sviluppando piani industriali che riguardano i prossimi 10 anni, è necessario confrontarsi e trovare convergenze anche con il il Ministro Giorgetti, il cui ministero detiene il 13% delle azioni di STMicroelectronics (altro 13% il Governo francese) e con il Ministro Urso per confermare che la produzione dei semiconduttori è strategica per il nostro Paese. Necessario sostenere e rafforzare gli investimenti effettuati sul processo produttivo negli ultimi anni a Catania, per estenderli anche al sito produttivo di Agrate, e per destinare nuove e ingenti risorse alla ricerca e sviluppo di nuovi prodotti da affiancare agli attuali considerati dal mercato “maturi”.