Stm, nessuna chiusura in Italia: no a esuberi ma trasferimenti e formazione per 1743 dipendenti

Semiconduttori

E' quanto emerge dal tavolo al Mimit. A Catania previsti investimenti per 2,6 miliardi di euro. I sindacati perplessi sul piano presentato

STMicroelectronics ribadisce che nessun sito in Italia verrà chiuso e che gli investimenti su Catania e Agrate, nel triennio 2025-2027, resteranno rispettivamente a 2,6 e 1,4 miliardi. Durante il tavolo convocato al Mimit l’azienda ha presentato l’aggiornamento del piano industriale, confermando gli impegni. I sindacati però abbassano la guardia mentre il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato un tavolo permanente con una nuova convocazione nel mese di settembre. Urso ha anche chiesto approfondimenti sugli investimenti previsti per il sito di Agrate, e su una possibile accelerazione del piano, anche alla luce dell’acquisizione da parte di Stm della divisione di Nxp.

Il nodo occupazione

Tra i nodi principali, che preoccupano i sindacati, c’è quello occupazionale. Sarebbero 1.743 i dipendenti di Stm che nel triennio 2025-2027 potrebbero essere trasferiti o formati, mentre altri 400 circa potrebbero andare in pensione. Non si tratterebbe quindi di licenziamenti ma di strumenti alternativi per gestire le 1.743 posizioni. Di queste 1.490 riguardano la Lombardia e 206 la Sicilia. Sono previste al contempo 448 nuove assunzioni esterne, 188 in Lombardia e 243 in Sicilia.

La perplessità dei sindacati