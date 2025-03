Stm, Urso convoca i sindacati a Roma. De Caudo: «Passaggio decisivo ma non sufficiente»

Vertenze

«La mobilitazione unitaria dei lavoratori di StMicroelectronics ha ottenuto un primo risultato: il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato i sindacati per il 3 aprile a Roma. Dopo la grande manifestazione del 18 marzo a Palermo, davanti la sede della Regione, il governo ha riconosciuto la necessità di un confronto nazionale sulla situazione del gruppo Stm e sulle prospettive industriali e occupazionali per i suoi oltre 13.000 lavoratori in Italia». Lo rende noto la Fiom Cgil di Catania, con la segretaria Scollo.

«Questa convocazione – aggiunge Scollo – è il frutto della determinazione delle lavoratrici e dei lavoratori, che in questi giorni hanno dimostrato di non voler subire decisioni calate dall’alto. Essere stati ricevuti in Regione e, soprattutto, aver ottenuto un incontro al ministero è un passo avanti importante. Ma non basta. Ora servono risposte chiare: vogliamo un piano industriale serio, investimenti reali, certezze per il futuro. Il 3 aprile saremo a Roma con tutte le sigle sindacali, uniti, come lo siamo stati in piazza, perché la nostra battaglia riguarda tutto il paese, non solo Catania. Sarà un appuntamento cruciale – conclude Scollo -, i lavoratori di Stm hanno mandato un messaggio forte e chiaro: il futuro non si taglia. Ora spetta al governo dare le risposte che il territorio e il settore aspettano».