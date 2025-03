Telecomunicazioni, lavoratori protestano davanti alla sede di Confindustria per il rinnovo del contratto

Manifestazioni

Lo sciopero generale nazionale indetto da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil

Circa 200 lavoratori e lavoratrici del settore telecomunicazioni hanno manifestato stamane a Catania, davanti alla sede di Confindustria, nell’ambito dello sciopero generale nazionale indetto da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil per sollecitare il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle telecomunicazioni, scaduto da oltre due anni. Alla mobilitazione – fa sapere in una nota la Slc Cgil – ha aderito l’intero comparto catanese con punte oltre il 70% in aziende come Vodafone e Gpi. «La protesta di oggi – afferma inoltre il sindacato di categoria – è un segnale chiaro: il settore non è disposto ad accettare ulteriori rinvii».