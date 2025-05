«Trasferimento coatto per 12 dipendenti regionali». La protesta dei sindacati

Protezione civile

Cobas-Codir e Sadirs proclamano stato di agitazione

La Regione trasferisce d’imperio 12 dipendenti della protezione civile alla sala operativa unica. Scoppia così la protesta dei sindacati Cobas-Codir e Sadirs che hanno proclamato lo stato di agitazione preannunciando azioni a tutela del personale. Si tratta di pendolari turnisti che lavoravano presso la sede di via Abela. Adesso che la sala operativa è stata unificata con la forestale, la sede di lavoro sarà allocata in uno stabile in via Thaon de Revel . Per lo spostamento, però, serve un passaggio con i sindacati che rappresentano i lavoratori per verificare il rispetto del contratto collettivo di lavoro rispetto alle attività che si andranno a svolgere.