Uilm, Caramanna: “Ferie negate, lavoratori in sciopero alla Stm dal 27 giugno al 13 luglio”

Sindacato

Il segretario generale annuncia la proclamazione di una iniziativa di protesta

“Abbiamo ricevuto dai lavoratori di Stm Catania numerose segnalazioni di ferie estive negate, benchè presentate con largo anticipo, e altre revocate. Inutile la nostra richiesta di confronto per soluzioni condivise con il responsabile delle relazioni industriali. La situazione è rimasta immutata, quindi sarà sciopero dal 27 giugno al 13 luglio su tutti i turni”

Giuseppe Caramanna, segretario generale della Uilm di Catania, annuncia la proclamazione di una iniziativa di protesta alla Stm e sottolinea: “Disorganizzazione e malcontento crescono, ancora una volta a causa della totale mancanza di una efficace gestione delle risorse umane che pure sono il primo e più importante patrimonio dell’azienda. La carenza di personale nelle sale produttive è ormai divenuta insostenibile, anche dopo il passaggio di lavoratori dal CT6 al CT8. E senza summer-job quest’anno sarà dura”.