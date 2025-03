Versalis e il rischio chiusura degli impianti in Sicilia: Urso rassicura, sindacati divisi e la Cgil si sfila

Occupazione

Il piano di riconversione industriale della società della chimica su cui Eni vuole investire 2 miliardi

«Siamo impegnati a tutti i livelli per salvaguardare e rilanciare l’industria della chimica italiana, settore strategico per il sistema industriale del Paese». La rassicurazione del ministro Adolfo Urso, in apertura del tavolo con Eni Versalis, sindacati e cinque Regioni, sul piano di riconversione industriale della società della chimica su cui Eni vuole investire 2 miliardi, sembra far partire il confronto sul binario giusto.Alla fine dell’incontro il protocollo d’intesa che garantisce il mantenimento dei livelli occupazionali che preoccupava tutti viene firmato. Non però dal sindacato dei chimici della Cgil, la Filctem. Il sindacato, in stato di agitazione, già due ore prima era sotto la sede del ministero delle Imprese e del made in Italy a Roma.

Il ministro ha spiegato che si tratta di un piano «impegnativo ma necessario» tanto che lo si vuole far diventare “un progetto Paese» con l’impegno a livello europeo per rendere la chimica un «settore strategico nel nostro continente». A partire da una «profonda revisione delle normative per rendere sostenibili le industrie energivore», anche grazie alla spinta di un’alleanza europea per la chimica a cui l’Italia sta lavorando con altri ministri Ue.

Il timore dei sindacati è la perdita della chimica di base e di occupazione, visto che Eni vuole fermare il cracking nei siti di Sicilia e Puglia per ridurre le ingenti e costanti perdite causate da una crisi strutturale e irreversibile del settore a livello europeo e consentire lo sviluppo dei nuovi progetti.

Ma Urso risponde annunciando un tavolo di coordinamento e di monitoraggio del business plan di Versalis, insieme al ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica affinché siano mantenuti tutti gli impegni su tempi di attuazione, livelli occupazionali e conseguenze sulla filiera a valle e sull’indotto.Preoccupazione che la Sicilia vede sfumare. L’assessore regionale dell’Economia Alessandro Dagnino, che ha partecipato all’incontro, ha detto di «aver ottenuto che sia garantita l’invarianza dei livelli occupazionali in Sicilia». L’Emilia Romagna, invece, parla di un ‘piano conservativò senza certezze che la chimica sia strategica mentre di fatto «c’è la fine della chimica di base» dicono il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia.