Vertenza Lidl, previsto sit-in davanti allo stabilimento di contrada Cubba a Misterbianco

Sindacato

Si svolgerà dalle 9 alle 13 alle spalle del Centro Sicilia

“Abbiamo chiesto un riconoscimento apprezzabile del lavoro svolto da donne e uomini che hanno consentito a Lidl Italia nel corso degli anni una crescita sostenuta del fatturato, oggi superiore a 7 miliardi, un significativo ampliamento della quota di mercato e rilevanti utili di bilancio. La risposta è stata del tutto insoddisfacente. Per questo, sabato sarà giornata di mobilitazione nazionale a cui risponderà convintamente la provincia di Catania dove giornalmente Lidl conta su impegno, passione e professionalità di 715 occupati in 15 punti-vendita, un centro direzionale e un deposito. Un sit-in unitario di protesta si svolgerà dalle 9 alle 13 dinanzi allo stabilimento logistico di Misterbianco Contrada Cubba-Marletta, alle spalle del Centro Sicilia”.

Lo afferma il segretario della Uiltucs Catania, Giovanni Casa, che spiega: “La nostra organizzazione insieme con Filcams e Fisascat ha proclamato la scorsa settimana lo stato di agitazione dopo l’incontro con la direzione di Lidl Italia sul rinnovo del contratto integrativo. L’offerta aziendale di 200 euro in buoni spesa, poi cresciuta a 300, e di 100 euro lordi una tantum in busta paga a firma dell’accordo è stata valutata dalle nostre Segreterie nazionali inadeguata rispetto alle legittime aspettative di lavoratrici e lavoratori, che sono innegabilmente protagonisti dei successi dell’azienda e quindi meritano la redistribuzione di parte degli utili”.