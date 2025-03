Vertenza STMicroelectronics, c’è uno spiraglio: il 3 aprile il nuovo Piano industriale

catania

Il prossimo 3 aprile la STMicroelectronics presenterà il nuovo piano industriale nel corso dell’incontro che si terrà al Ministero del Made in Italy a Roma. La Fiom Cgil di Catania ha espresso apprezzamento per la notizia emersa nel corso della riunione che si è svolta al Comune di Catania e che ha visto la presenza del sindaco Trantino, del presidente della Regione Schifani, del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, del prefetto Maria Carmela Librizzi, dei rappresentanti aziendali e delle organizzazioni sindacali.

«I lavoratori – dichiara Rosy Scollo, segretaria generale di Fiom Cgil Catania- sono stati ascoltati. L’avevamo chiesto con forza: conoscere il piano industriale dell’azienda ci darà la possibilità di conoscere le prospettive aziendali. La Fiom sarà ancora una volta a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori catanesi che hanno fatto la storia dello stabilimento. Anche la riunione tenutasi oggi a Palazzo degli Elefanti rappresenta un segnale di attenzione mostrato dalle istituzioni verso il futuro occupazionale e industriale del sito catanese, realtà strategica per l’intera economia siciliana e nazionale. In questo contesto, riteniamo significativa la conferma della presenza del presidente della Regione e del sindaco di Catania al tavolo nazionale convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il prossimo 3 aprile a Roma. Avevamo chiesto questa presenza ritenendo essenziale che anche la massima istituzione cittadina portasse la voce del territorio e dei lavoratori. La partecipazione del presidente Schifani e del sindaco Trantino rappresentano un passo fondamentale per sostenere il confronto con l’azienda e con il governo nazionale, affinché si individuino soluzioni condivise a tutela dell’occupazione e degli investimenti previsti».

Il presideente Schifani