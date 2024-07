7 buone pratiche di smaltimento dei rifiuti

Lo dico

Sono una cittadina palermitana che non vuole arrendersi al degrado, sono anche un’insegnante e credo nel profondo che ogni uomo possa essere educato, non mi arrendo a chi dice che “tanto non cambierà mai niente”.

Mi sono stancata di vedere Palermo in queste condizioni, l’immondizia dilagante non è soltanto colpa delle amministrazioni, ma in gran parte anche dei cittadini.

Palermitani assumetevi le vostre responsabilità!

Ci sono delle regole di buon senso non scritte:

1 Se c’è la campana del vetro, questo va riposto dentro la campana e non fuori!

2 Se ho dei cartoni, non li metto dentro o accanto al cassonetto della carta perchè non è quello il loro posto, ma li porto all’isola ecologica più vicina.

3 Se ho dei vestiti vecchi, li metto nella campana dei vestiti o meglio li porto all’oasi ecologica o li regalo, perchè ogni sera c’è gente che rovista dentro ai cassonetti e butta tutto fuori.

4 Se ho delle cose che non uso più, le porto all’isola ecologica o trovo un modo alternativo per smaltirle, ma non le butto nell’indifferenziata e non le lascio davanti ai cassonetti.

5 Mettere il cibo per i gatti davanti al cassonetto non significa essere animalisti, perchè il cibo per strada alimenta topi e malattie.

6 Se nella tua zona non c’è la differenziata, raccogli la plastica e la carta e la porti all’oasi ecologica più vicina, ma non la lasci davanti al cassonetto.

7 Gli ingombranti si portano all’oasi ecologica.

Sono regole semplici, vi prego di condividerle il più possibile.