«A/18 l’autostrada della vergogna»

Lo dico

Vorrei porre l’attenzione sullo stato in cui versa l’autostrada A 18 Ct-Me. È uno scandalo che si protrae da quattro anni tra continui lavori inutili e dissesto del manto stradale. Nessuno riesce a interloquire con l’Anas per farsi spiegare e giustificare il continuo disagio cui sono soggetti gli automobilisti che peraltro pagano per subire tutto ciò? E’ veramente frustrante subire quotidianamente questo disagio assurdo.Inutili i guardrails metallici centrali, visto che avrebbero dovuto eliminare le piante centrali e mettere i blocchi di calcestruzzo come hanno fatto in tangenziale.

