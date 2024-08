A Catania, il grado di inciviltà è ad un livello elevato

Lo dico

Il Comitato Vulcania, a seguito delle segnalazioni ricevute, sollecita l’organo preposto ad intervenire, nonostante la foto e la protesta dei cittadini. La foto scattata fa riferimento in Via Firenze angolo Via Musumeci, dietro piazza Trento. Alcune testimonianze: “Come si può pensare di posteggiare in tal modo! Posteggio selvaggio con spazzatura, scritte sui muri etc…”; “Siamo in pieno centro del quartiere Borgo-Sanzio anche se sembra una lurida periferia!”; “Ho chiamato i vigili, ma non hanno risposto”; “Che inciviltà e che arroganza”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA