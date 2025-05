A Catania si riqualificherà il lungomare

Lo dico

A chi è piaciuto il “Piano per Ognina” presentato al pubblico con la proposta della futura riqualificazione del tratto di lungomare compreso tra le piazze Nettuno e Mancini Battaglia?Resto contrario alla demolizione del ponte, set cinematografico del mitico “Mimì metallurgico ferito nell’onore” . La piazzetta storica del borgo di pescatori ogninesi, rimanendo affossata cunetta tra due piani inclinati, cosa migliorerebbe? Il suo affaccio sul porticciolo antistante? Ma la vista panoramica non è più quella di una volta! La dirimpettaia collinetta, nel passato tutta verde con poche ville d’epoca che si riflettevano sullo specchio acqueo, ha perso qualità essendo totalmente urbanizzata per l’edificazione selvaggia che ha subito. Come dire: la poesia non abita più qui.Per quanto riguarda il viale pedonale alberato previsto dal Piano, visto come viene gestito il verde a Catania, non credo avrà una buona riuscita.Da più di 10 giorni un albero sul lungomare, squarciato dal vento o dai soliti teppisti, è lasciato alla pietosa vista dei passanti, quanto meno di chi ha la sensibilità di provare un tale sentimento.

Sono alberi di questo tipo che dovranno abbellire la futura Rambla? Saranno realizzate belle e robuste pavimentazioni? Saranno installati arredi urbani che si potranno esteticamente apprezzare? Soprattutto senza sofisticate panchine fotovoltaiche per la ricarica dei telefonini e ammennicoli e trabiccoli vari similari per esporli alla immediata prevedibile distruzione?