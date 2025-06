Aci Castello: auto posteggiate nello spazio riservato alle moto

Lo dico

Vorrei portare alla vostra attenzione una situazione che si verifica quotidianamente da anni all’ingresso del lido Grotta Smeralda in via Acicastello. Nonostante le numerose segnalazioni telefoniche e tramite PEC al comune e ai vigili urbani di Acicastello, nessuno è mai intervenuto per risolvere il problema delle auto parcheggiate nello spazio riservato alle moto. Spero in un vostro autorevole intervento al fine di sanare questa situazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA