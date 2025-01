Acicastello: lungomare con passerella ancora in “bellavista”

Lo dico

Ad Acicastello c’è un lido alla fine del lungomare Scardamiano che ogni anno impiega mesi per smontare la passerella. Gli altri lidi, più grandi, vengono smontati già a metà settembre. Questo invece, nonostante le ripetute PEC mandate dal “Comitato lungomare Scardamiano” al comune di Acicastello, al demanio, alla regione e alla capitaneria di porto, rimane impunito. Ogni anno si ripete la stessa storia: legname, plastiche e metalli dispersi nell’ambiente perché non smontano il lido. Tuttavia, nonostante il comportamento vergognoso messo in atto alla fine di ogni stagione balneare, la concessione puntualmente viene rinnovata ogni anno. Chi può fare qualcosa, tace, nonostante sia stato avvisato quattro mesi fa. È inaccettabile dal punto di vista giuridico e ambientale. Chi ha la competenza faccia qualcosa affinché questi disastri ambientali non rimangano impuniti

