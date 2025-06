Acireale, allarme blatte: «La città è invasa, serve deblattizzazione urgente»

Lo dico

Quest’anno la situazione igienico-sanitaria ad Acireale ha raggiunto livelli preoccupanti, superando negativamente gli anni precedenti. La città è letteralmente invasa da blatte di grandi dimensioni, come testimoniato da un video girato questa mattina in Via Ruggero Settimo. La loro presenza non si limita a quest’area, ma è riscontrabile ovunque, con particolare intensità nella zona commerciale e in prossimità dei ristoranti. Si rende pertanto indispensabile un intervento urgente da parte dell’Amministrazione Comunale di Acireale. Si invita il Sindaco e gli uffici preposti ad attivarsi tempestivamente per predisporre ed eseguire una vasta e incisiva operazione di deblattizzazione, concentrandosi in particolar modo nelle aree più critiche, come quelle adiacenti ai locali di ristoro, al fine di salvaguardare la salute pubblica e il decoro urbano.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA