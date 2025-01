Agnone Bagni: cassonetti privati utilizzati dai passanti

Lo dico

In Contrada Agnone Marina ad Agnone Bagni accanto il rinomato villaggio Baia del Sole non si riesce a risolvere il problema della spazzatura, dopo aver fatto installare le telecamere si è risolto in parte l’abbandono dei rifiuti ingombranti, ma insiste la problematica della spazzatura in quanto tali cassonetti sono stati posizionati in una strada di passaggio, il comune cosi facendo incoraggia cittadini di Augusta, Lentini e Catania a buttare l’immondizia in cassonetti che dovrebbero essere solo per noi abitanti nei villaggi appena menzionati.