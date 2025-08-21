Albero caduto in Via Leonardo da Vinci a Palermo: una situazione di pericolo ignorata

Lo dico

Vorrei segnalare una situazione di potenziale pericolo e incuria che si protrae da giorni in Via Leonardo da Vinci a Palermo. Un albero è caduto e giace indisturbato proprio davanti alla postazione dei vigili urbani. Nonostante la posizione ben visibile e l’evidente ostacolo che rappresenta, ad oggi non è stato intrapreso alcun intervento per la sua rimozione. Questa inerzia è particolarmente preoccupante, considerando che si tratta di un’area frequentata e che la presenza dell’albero caduto potrebbe causare disagi o, peggio ancora, incidenti. Sarebbe opportuno un intervento tempestivo per ripristinare la sicurezza e la normalità nella zona.

