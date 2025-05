Alunni dell’IPSIA Galileo Galilei partecipano alla 2° “Festa della Primavera”

Lo dico

Le alunne egli alunni dell’IPSIA Galileo Galilei- Indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale della sede di via Cairoli hanno partecipato in data 16 maggio 2025 alla 2° Festa della Primavera presso i giardini comunali della Villa Amedeo di Caltanissetta, aperta a tutte le scuole di ogni ordine e grado della città.

Questa Festa è stata organizzata dall’Associazione Culturale Officine TARATATÀ in collaborazione con il Comitato di Quartiere San Francesco – Stazzone e con il patrocinio istituzionale del Comune di Caltanissetta.

Le alunne e gli alunni del Galileo Galilei hanno svolto attività di animazione coinvolgendo i numerosi bambini affluiti dentro la villa proponendo balli e varie attività ludico-ricreative.

Per gli alunni del Galileo Galilei-Indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale – è stata una significativa occasione di condivisione, aggregazione e valorizzazione del territorio, in linea con le finalità professionali ed educative dell’indirizzo. L’attività rientra nel Progetto OrientaMenti – Uscita didattica: Valorizzazione del Territorio.

I docenti coinvolti sono stati le Prof.sse : Difrancesco, Nanfara, Catino, Bonfirraro e Adamo.

