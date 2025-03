AMTS sospende il Bonus mobilità per il progetto “Ricicla e viaggia”

Lo dico

Sono un residente della nostra città ed a suo tempo come altri concittadini ho aderito all’iniziativa relativa al “Bonus mobilità” che con il progetto “Ricicla e viaggia” aveva le buone intenzioni di conciliare l’ecologia (con il riciclo delle bottiglie in PET) e la mobilità sostenibile.

Purtroppo da novembre AMTS Catania ha sospeso il Bonus mobilità riguardo il progetto “Ricicla e viaggia”.

Né consegue che chi avevamo riciclato le bottiglie adesso ci ritroviamo con centinaia di bottiglie raccolte e riciclate tramite gli eco compattatori ma che non possiamo convertire in titoli di viaggio almeno finché non verrà ripristinato nuovamente il suddetto Bonus e progetto relativo alla mobilità.

Mi auguro che sia un disguido al quale l’amministrazione attuale possa ovviare in tempo brevi ma, visto il perdurare del problema, se così non fosse, credo che si tratti delle solite prese in giro fatte da amministrazioni inconcludenti che spesso cercano più la “forma” alla sostanza con le solite inaugurazioni a suo tempo fatte (dal sindaco Pogliese in Pompa Magna) di iniziative in questo caso naturalmente lodevoli ma a condizione che fossero durate nel tempo.Se invece tali lodevoli iniziative vengono poi silurate dagli stessi enti promotori si comprende essere “iniziative” messe in atto solo per prendere in giro i cittadini elettori.Oltretutto, nemmeno scaricando l’App MooneyGo consigliata da AMTS Catania, si riescono a convertire in titoli di viaggio le bottiglie riciclate (come invece afferma la schermata della vecchia App) ma non ancora trasferite da Coripet a AMTS.

Almeno così mi è stato detto sia da MooneyGo che da Coripet, per cui sarebbe auspicabile lo sblocco di questo servizio in tempi brevi in modo da rendere fruibile ciò che è stato riciclato e continuare nel riciclo di altro materiale per il futuro.