Antico Pozzo a Largo Spadaro? Un tesoro nascosto da rivalutare a Catania

Lo dico

Vi invio una foto di un elemento architettonico situato a Catania, precisamente in Largo Umberto Spadaro, a pochi passi da Porta Garibaldi. Si tratta di quello che sembra essere un vecchio pozzo, del quale non riesco a trovare una collocazione storica precisa. Sarebbe un’ottima opportunità per rivalutare questo elemento e l’intera piazza che lo ospita, restituendo loro il giusto valore e l’attenzione che meritano.

