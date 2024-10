«Appello urgente per poter curare mia moglie, o non dobbiamo più curarci?»

Lo dico

Mia moglie soffre da una rara forma di osteoporosi e deve curarsi con alcuni farmaci che sono a pagamento io ho perso tutto, non lavoro, la Caritas nemmeno mi risponde, le attività sociali lo stesso, il comune e la regione lo stesso. Cosa devo fare allora in questa città malata, inerme dove si è persa anche la solidarietà il rispetto per la persona umana? Ci lamentiamo che i giovani di oggi si stanno perdendo, ovvio tutti sono senza lavoro e stanno spacciando droga; è questa la ripresa? Devo spacciare anche io? Devo andare a rubare anche io? Devo vendere un rene? Ditemi voi che siete indifferenti, cominciando dal prefetto, cosa devo fare? Nella foto ci sono i farmaci che deve prendere mia moglie su 5 soltanto uno è prescrivibile e gli altri?

