Asia-Usb: “Incendio ex Italcementi, il comune intervenga per monitorare il livello dell’inquinamento”

Lo dico

Un grosso incendio si è sviluppato a Catania in via dello Strettoio, nelle vicinanze di via Domenico Tempio. Le fiamme – in attesa della comunicazione dei Vvf non ci vuole tanto per capire la loro matrice dolosa – si sono sprigionate nella discarica abusiva che si trova nell’area dell’ex fabbrica “Italcementi”, fiamme che hanno sprigionato un’alta colonna di nerissimo fumo visibile in gran parte della città ma anche oltre.

Bruciando quantità enormi di varie tipologie di rifiuti cosa sta sprigionano nell’aria questa colonna di fumo?

-Asia-UsbCHIEDE l’immediato intervento del Comune di Catania per monitorare il livello d’inquinamento causato da questo incendio.

-Asia-UsbCHIEDE l’immediato intervento del Comune di Catania per liberare la città dalle tante pericolosissime discariche abusive che dominano indisturbate e non solo nelle periferie.