L’associazione Plastic free raccoglie i rifiuti nel territorio di Belpasso

Nelle giornate del 27 e 28 aprile l’associazione Plastic free insieme alla collaborazione di molti giovani, volontari e associazioni belpassesi hanno ripulito dai rifiuti la zona di Belpasso. Sono stati raccolti: Frigoriferi 10 400 Kg sacchi 60 560 Kg di cui: 40 indifferenziati, 6 plastica, 5 vetro, 9 carta/alluminio, pneumatici 31 350 Kg, ingombranti in generale 200 kg, latte di colori e utensili 50 Kg

Francesca Di Raimondo referente locale Belpasso dichiara:“Sono felice che si sia svolto e concluso l’evento sul nostro territorio di Belpasso in occasione delle giornate internazionali della terra e ho avuto il privilegio di assistere ad una grande partecipazione da parte dei cittadini provenienti da tutta la provincia e di avere con me la collaborazione di molti giovani, di volontari, associazioni belpassesi come Giovani Volontari Formazione & Emergenza, Belpassoche, gruppo scout 1 e 2 Belpasso e la consulta giovanile. Penso che fare associazionismo e sensibilizzare all’ambiente sia come piantare un seme. Tutti possiamo partecipare a questo cambiamento.Essere cittadinanza attiva e promuovere sul territorio questi eventi ci porta ad avere una rete di sensibilizzazione e conoscenza virtuosa.L’impegno di rendere il nostro territorio sempre più accogliente e pulito deve essere di tutti.I cittadini, le amministrazioni e le nuove generazioni. Con un unico Grande denominatore;rispetto per l’ambiente, perché esso è la nostra casa.

