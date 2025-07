Atto vandalico su Via Garibaldi a Catania: turisti vittime di “Regalino di Accoglienza”

Lo dico

Questa mattina, due turisti in visita a Catania hanno subito un spiacevole “regalino di accoglienza”. Dopo aver parcheggiato il loro furgone in via Garibaldi, una zona centrale della città, al loro ritorno dall’albergo hanno trovato il lunotto del veicolo completamente in frantumi. Questo atto vandalico, avvenuto presumibilmente durante la loro assenza, non solo rappresenta un danno economico significativo per i visitatori, ma lascia anche un amaro senso di insicurezza in chi sceglie Catania come destinazione turistica. È inaccettabile che chi arriva nella nostra città per godere delle sue bellezze si trovi confrontato con episodi di questo tipo. L’episodio evidenzia una chiara necessità di rafforzare la sicurezza e aumentare i controlli da parte delle autorità competenti, in particolare nelle aree a maggiore frequentazione turistica come via Garibaldi. È fondamentale garantire un ambiente sicuro e accogliente per i visitatori, dimostrando che Catania è una città che tutela i suoi ospiti e il loro benessere. Chiediamo pertanto un intervento deciso delle forze dell’ordine e delle amministrazioni locali per prevenire futuri episodi di vandalismo e criminalità, assicurando una maggiore presenza e sorveglianza nelle strade della città. Vogliamo che i turisti si sentano al sicuro e possano godere appieno della loro esperienza a Catania, senza il timore di spiacevoli sorprese al loro ritorno.

