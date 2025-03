Auto in sosta vietata in via di Sangiuliano a Catania

Lo dico

Da decenni ormai la situazione è sempre questa. Malgrado i nuovi vigili, il divieto di fermata tra via di San Giuliano e via Manzoni vede le macchine posteggiate in sosta vietata. Ecco perché Catania non può evolversi e la latitanza dei controlli producono questo. Allora perché non fare le strisce blu così almeno il sindaco non si lamenta che non ci sono soldi? Con il controllo degli ausiliari le multe fioccherebbero.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA