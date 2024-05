Auto sul posto degli scooter a causa della segnaletica scolorita in via Umberto (Ct)

Lo dico

Da diverso tempo telefono ai vigili urbani-al comune per segnalare che in via Umberto dal n. 300 al n. 306 (Catania) c’è un posteggio per motocicli le cui strisce bianche orizzontali e il cartello stradale non sono ben visibili per cui si posteggiano le macchine e i motorini si mettono sul marciapiede ostruendo il passaggio dei pedoni.

Ripeto ho fatto diverse segnalazioni, quanto tempo ci vorrà per ripristinare il tutto? Ditemelo perché non mi resta che chiamare il Papa o il Presidente della Repubblica

