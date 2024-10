Caltanissetta: uscita didattica alla scoperta di “Un Nido di Coccole”

Lo dico

Le alunne e gli alunni delle classi 1°, 4° e 5° dell’IPSIA Galileo Galilei indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale di Caltanissetta in data 14 ottobre 2024 hanno realizzato l’ uscita didattica presso il “Fantaboschio” dell’asilo nido “Un Nido di Coccole”.

Gli alunni, sotto la guida delle Prof.sse Difrancesco Tiziana e Nanfara Giulia, hanno rivolto l’attività di animazione all’utenza della scuola dell’infanzia: bambine e bambini dai tre ai sei anni, realizzata con azioni ludico-pedagogiche aventi a tema “Il Mago Oz”. Ciò ha consentito di suscitare nei piccoli utenti emozioni, sviluppare capacità comunicative e creatività attraverso l’esecuzione di giochi, canti e percorsi motori gestiti dagli alunni dell’IPSIA che, hanno così potuto integrare e applicare le conoscenze teoriche. Tali attività, infatti, risultano formative e coerenti con gli obiettivi previsti dal corso di studi, tra cui la promozione attiva della salute e del benessere fisico, psichico e sociale della persona.