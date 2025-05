Caro voli in Sicilia: «Siamo ostaggio delle compagnie aeree»

Lo dico

Caro Presidente Schifani, mio figlio lavora all’estero in Francia, una sua scelta visto che qui non c’è lavoro per gente pluriqualicata…..e vorremmo vederlo almeno 2 volte l’anno insieme alla dolce nipotina. Purtroppo a parte i costi siamo ostaggio delle compagnie aeree che in media con orari impossibili ci fanno trascorrere 24 ore ed anche più per un viaggio di appena 2 ore finanziate con i nostri soldi e stabiliscono pure i cm che non devono superare per i nostri bagagli ed altre amenità, quando un onorevole che perde un aereo per interruzioni stradali può montare un caso nazionale minacciando un putiferio di denunzie. E allora: “U cani va sempri ‘nto strazzatu”. Caro Presidente vogliamo farci ancora beffeggiare consentendo ad altri di stabilire le regole e i costi della nostra essenziale mobilità o e possibile comandare a casa nostra? Queste lobby della mobilità comandano anche le nostre vite! Per quanto ancora? Auguri di buon lavoro anche dalla mia nipotina.